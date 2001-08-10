Общественный транспорт Южно-Сахалинска готовят к зиме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты АО «Транспортная компания» приступили к плановой подготовке автобусов к зимнему периоду. На данный момент техническое обслуживание прошли порядка 75 % подвижного состава, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Подготовку общественного транспорта осуществляют в строгом соответствии с установленным регламентом. Подход к обеспечению стабильной работы общий для всех автобусов, в том числе приобретенных муниципалитетом в этом году. Такой принцип применяется специалистами компании вне зависимости от сезона.

- Регламентные работы — замена шин, аккумуляторов, технических жидкостей - проводятся в зависимости от пробега автобуса. Все мероприятия установлены сервисной документацией. Мы обязательно придерживаемся сроков проведения таких работ, - отмечает генеральный директор АО «Транспортная компания» Сергей Павлов.

Как рассказывают на предприятии, в связи с тем, что большая часть автобусов работает на газе, есть свои особенности. Для такого вида общественного транспорта предусмотрены особые масла, технические жидкости. Специалисты компании обучены работать с разными моделями автобусов, поэтому регламентные мероприятия проходят в соответствии с нормативами.

Подготовка общественного транспорта к зиме ведется в утепленных боксах. В настоящий момент на предприятии активно проходят мероприятия по замене резины на городских автобусах. Также «переобувают» и межмуниципальные маршруты, которые курсируют в Корсаков, Долинск, Аниву.

- Так как автобусов у нас много, то и работы достаточно. Где-то автобусов в пять в день мы «переобуваем». Справляемся. Смотрим по состоянию колеса: если требуется полная замена, то одеваем новый комплект. Обязательно проверяем все параметры. Безопасность — главное для нас и для нашего предприятия, - рассказывает слесарь компании Василий Савицкий.

С наступлением холодов большое внимание уделяется работе с отопительной системой автобусов. Перед зимним сезоном специалисты дополнительно проводят ее технический осмотр. Помимо этого ведется замена аккумуляторных батарей, а также профилактические мероприятия на тех устройствах, которые находятся в эксплуатации.

В настоящий момент в автопарке предприятия - 356 единиц транспорта. Ежедневно на линию выходят 255 автобусов АО «Транспортная компания», из которых 183 курсируют на городских маршрутах.