Тихоокеанское
информационное агентство
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12:22, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Березняков приглашают на выездной прием граждан

Жителей Березняков приглашают на выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 22 ноября, для жителей Березняков состоится личный прием граждан руководителем департамента землепользования администрации Южно-Сахалинска.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Крайняя, 8А. Начало в 16:00.

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