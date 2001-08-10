В Южно-Сахалинске установили еще один пешеходный светофор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Нерегулируемый пешеходный переход в районе здания №395Б по ул. Ленина оборудовали светофором. Работы проведены для обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время светофорный объект работает в желтом мигающем режиме, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Водителей просят быть внимательными при движении в указанном районе.