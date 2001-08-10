Еще один подъезд в Южно-Сахалинске получил новый облик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подъезд №3 дома №35А по ул. Долинской получил звание образцового по итогам октября. Его определили лучшим в номинации "Самый креативный подъезд", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Помещение полностью преобразилось: здесь расписали стены, повесили картины, установили кашпо, выполнили другие работы. Также уют создает небольшой читательский уголок. Каждый может поделиться литературой или взять с полки себе понравившуюся книгу.

Как рассказала жительница дома Ксения Цыганкова, соседи всегда украшали подъезд живыми растениями. Решив принять участие в конкурсе, они не стали отходить от тематики. На стенах появились изображения птиц и цветов. Часть рисунков - работа самих активистов.

– Если сравнить обстановку в нашем подъезде до участия в конкурсе и после выполнения работ, то можно увидеть большую разницу. При поддержке депутата по округу реализовали много интересных идей. Люди заходят, радуются, что здесь чисто, красиво, – рассказала Ксения, – есть планы сделать дополнительное освещение, а также заняться придомовой территорией.

Отметим, это уже второй подъезд в доме №35А, одержавший победу в конкурсе «Подъезд образцового содержания».

В декабре победители по итогам всех месяцев выйдут на региональный этап конкурса. Подъезды образцового содержания поборются в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд». В каждой определят три призовых места. На областном этапе конкурсантов будут оценивать члены экспертной комиссии.

Добавим, работа по ремонту подъездов МКД в областном центре ведется в рамках проекта губернатора Валерия Лимаренко «Забота. Защита. Уважение» и находится на особом контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Всего в 2023 году за счет субсидий из областного и муниципального бюджетов и средств управляющих компаний в областном центре уже приведено в порядок 1619 подъездов.