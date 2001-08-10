Сегодня в Южно-Сахалинске будут проводить ямочный ремонт на улицах Колодезная и Хлебная
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В городе продолжаются работы по текущему содержанию улично-дорожной сети. Ночью на уборке было задействовано 47 единиц техники. Днем работы выполняют 86 спецмашин и 106 человек, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
Сегодня днем запланирован ямочный ремонт на улицах Колодезная и Хлебная по всей протяженности улиц, на ул. Пушкина (район ТЦ «Рояль»). На перекрестке улиц Хабаровской и Амурской - ремонт пешеходных переходов, также устранение дефектов дорожного полотна проведут в планировочном районе Дальнее.
Обращаем внимание водителей, что на перекрестке пр. Мира и ул. Буюклы изменена схема движения, здесь добавлены дополнительные полосы для левого поворота с пр. Мира, так и с ул. А. Буюклы. Сегодня ведутся работы по нанесению новой разметки на ул. Пограничной вблизи перекрестка с пр. Мира, здесь также будет изменена схема движения.
Подрядной организацией продолжаются работы по установке дополнительного оборудования на светофорных объектах на перекрестке пр. Мира - ул. Емельянова. В течение дня возможны кратковременные отключения данного светофора и частичные ограничения движения транспорта по полосам.
На перекрестке автодороги Южно-Сахалинск-Корсаков и улиц 4-я Железнодорожная и бульвара Новосельский будут производиться работы по устройству светофорного объекта, в связи с чем возможны ограничения движения на перекрестке.
Напомним о других дорожных работах и капитально ремонтируемых участках.
На ул. Куропатко в районе пересечения с пр. Мира продолжаются работы по прокладке инженерных сетей. В вечернее время с 20.00 до 7.00 утра закрыт сквозной проезд по ул. Куропатко. Работы продлятся ориентировочно до конца ноября. Объезд возможен по ул. 1-я Октябрьская.
На участке ул. Комсомольской в районе перекрестка с ул. Курильской продолжаются строительно-монтажные работы по устройству ливневой канализации для строящегося Центра водных видов спорта. Работы ведутся на двух полосах. Проезд возможен по двум свободным в обоих направлениях. Работы на проезжей части завершатся в течение недели.
Частично ограничено движение на путепроводе по ул. Транзитной, проезд осуществляется по одной полосе. Работы ведутся на южной части участка дороги. Ограничения продлятся до конца ноября.
В связи со строительством детской поликлиники закрытым для движения остается участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.
Завершаются работы по регулировке высотного положения люков на участке ул. Пуркаева в границах от пр. Мира до автомагазина «Гиперавто» (ул. Пуркаева, 102). Возможно ограничение движения транспорта по полосам.
Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной на участке между домами №27 и №29, до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34 - он движется по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Также закрыт для движения внутриквартальный проезд (технологический проезд) в районе домов № 29 и №29а по ул. Карьерной. Заезд к жилым домам возможен в нижней части улицы - с ул. Карьерной, в верхней - с ул. Украинской. По информации заказчика - Корпорации развития Сахалинской области - работы на ул. Карьерной продлятся ориентировочно до 28 ноября.
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