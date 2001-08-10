Почти 80% дальневосточников собираются встречать Новый год дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

О намерении провести новогоднюю ночь дома заявили 76% жителей Дальнего Востока: это выше общероссийского показателя (67%). Лишь 10% дальневосточников планируют поездки по России во время праздников. Непредсказуемый сюрприз и деньги – самые популярные подарки, которые хотелось бы получить на Новый год. При этом на покупку подарков почти половина респондентов намерены потратить до 10 тысяч рублей.

Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие». 67% россиян заявили о намерении провести новогоднюю ночь дома, еще 11% отправятся встречать Новый год в гости к родственникам и друзьям. На даче собираются отметить праздник 3% опрошенных, по 2% – на работе, в кафе или ресторане, а также в путешествии по России. В путешествии за границей встретить приход нового 2024 года намереваются менее 1% респондентов.

На новогодние каникулы 10% дальневосточников планируют поездки по России, общероссийский показатель здесь чуть выше – 15%. Только 3% россиян намерены съездить за границу. Не собираются в путешествия 56%. 34% дальневосточников планируют потратить на путешествия и развлечения во время новогодних праздников не более 10 тысяч рублей.

Половина россиян (48%) рассчитывают потратить на покупку новогодних подарков от 1 до 10 тысяч рублей. На новогодний стол в расчете на одного человека 43% опрошенных хотели бы потратить 1-3 тысячи рублей, 17% рассчитывают израсходовать 3-5 тысяч рублей на человека.

31% мужчин и 29% женщин считают лучшим новогодним подарком сюрприз, нечто неожиданное. По 22% назвали самым желанным подарком деньги. 12% мужчин и 10% женщин хотели бы получить на новый год что-нибудь полезное в хозяйстве, 8% мужчин и 7% женщин – гаджеты или электронные приборы. 7% женщин мечтают о новогоднем подарочном сертификате, 6% - о драгоценностях. 15% мужчин и 7% женщин сказали, что им не нужно подарков. Дальневосточники давали такой ответ реже других россиян (7%).

*Опрос проведен 1-10 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.