Почти 80% дальневосточников собираются встречать Новый год дома
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
О намерении провести новогоднюю ночь дома заявили 76% жителей Дальнего Востока: это выше общероссийского показателя (67%). Лишь 10% дальневосточников планируют поездки по России во время праздников. Непредсказуемый сюрприз и деньги – самые популярные подарки, которые хотелось бы получить на Новый год. При этом на покупку подарков почти половина респондентов намерены потратить до 10 тысяч рублей.
Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие». 67% россиян заявили о намерении провести новогоднюю ночь дома, еще 11% отправятся встречать Новый год в гости к родственникам и друзьям. На даче собираются отметить праздник 3% опрошенных, по 2% – на работе, в кафе или ресторане, а также в путешествии по России. В путешествии за границей встретить приход нового 2024 года намереваются менее 1% респондентов.
На новогодние каникулы 10% дальневосточников планируют поездки по России, общероссийский показатель здесь чуть выше – 15%. Только 3% россиян намерены съездить за границу. Не собираются в путешествия 56%. 34% дальневосточников планируют потратить на путешествия и развлечения во время новогодних праздников не более 10 тысяч рублей.
Половина россиян (48%) рассчитывают потратить на покупку новогодних подарков от 1 до 10 тысяч рублей. На новогодний стол в расчете на одного человека 43% опрошенных хотели бы потратить 1-3 тысячи рублей, 17% рассчитывают израсходовать 3-5 тысяч рублей на человека.
31% мужчин и 29% женщин считают лучшим новогодним подарком сюрприз, нечто неожиданное. По 22% назвали самым желанным подарком деньги. 12% мужчин и 10% женщин хотели бы получить на новый год что-нибудь полезное в хозяйстве, 8% мужчин и 7% женщин – гаджеты или электронные приборы. 7% женщин мечтают о новогоднем подарочном сертификате, 6% - о драгоценностях. 15% мужчин и 7% женщин сказали, что им не нужно подарков. Дальневосточники давали такой ответ реже других россиян (7%).
*Опрос проведен 1-10 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:29 Сегодня На Сахалине задержаны четверо иностранцев, заготовивших более 16 тысяч трепангов
11:51 Сегодня В Южно-Сахалинске установили еще один пешеходный светофор
09:01 Сегодня Почти 80% дальневосточников собираются встречать Новый год дома
11:04 Сегодня Сегодня в Южно-Сахалинске будут проводить ямочный ремонт на улицах Колодезная и Хлебная
15:11 17 Ноября Для Южно-Сахалинска приобрели 25 современных пассажирских автобусов
14:35 14 Ноября Историк Николай Вишневский встретится с сахалинцами
09:26 17 Ноября На Сахалине и Курилах определили лучшие подъезды октября
10:48 15 Ноября Зеленые насаждения Южно-Сахалинска готовят к зиме
19:02 26 Октября Взять на особый контроль строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Макарове поручил Валерий Лимаренко
- 17:05 26 Октября Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
17:49 3 Ноября В Южно-Сахалинске состоялась региональная выставка "Сахалинское качество-2023"
13:26 1 Ноября Южносахалинцев приглашают на диспансеризацию
Выбор редакции
- 11:51 Сегодня В Южно-Сахалинске установили еще один пешеходный светофор
- 10:29 Сегодня На Сахалине задержаны четверо иностранцев, заготовивших более 16 тысяч трепангов
- 13:21 Вчера Сахалинские власти взяли на контроль подготовку управляющих компаний к зимнему периоду
- 12:44 17 Ноября Чат-бот по вопросам получения льготных лекарств запустили в Сахалинской области
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?