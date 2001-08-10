Форум "Бережливые технологии" собрал на Сахалине более 250 участников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 20 ноября, в Южно-Сахалинске стартовал ежегодный дальневосточный форум «Бережливые технологии». К нему присоединились более 250 участников из регионов России – это эксперты из разных областей, управленцы, работники образовательных учреждений и студенты. В течение трех дней они будут обмениваться опытом, проходить обучение на лекциях и мастер-классах. Работа развернута сразу по трем направлениям: «Эффективное управление регионом», «Бережливое образование» и «Молодежное движение рационализаторов». Собравшихся поприветствовал губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Наша страна живет в условиях беспрецедентного внешнего давления. Поэтому мы должны становиться более конкурентоспособными и эффективными. Бережливые технологии нужно внедрять повсеместно – в экономике, социальной сфере. Такую задачу перед нами поставил Президент России Владимир Путин. В этой работе следует в первую очередь ориентироваться людей. В этом случае повышается качество жизни, растет производительность труда, становится крепче государство. Желаю всем продуктивной работы на форуме. Уверен, следующие три дня будут очень плодотворными, – обратился к собравшимся губернатор Валерий Лимаренко.
В Сахалинской области уже несколько лет применяется комплексная система управления регионом. Она базируется на трех основных элементах – бережливое производство, проектное управление и управление данными. Эти составляющие применяются к самым разным процессам, делая их эффективными и стабильными.
К примеру, такой подход использовали в борьбе с пылью в Южно-Сахалинске. Для этого специалисты нанесли на карту города маршруты коммунальной техники, проанализировали график работы служб и выявили причины низкого качества уборки территорий. После составили оптимальный график, разработали и утвердили единый стандарт, наладили цифровой контроль за его соблюдением. Результат – количество пыли в городе уменьшилось в пять раз.
Еще один пример – догазификация домов. Чтобы ускорить подключение к газу, на Сахалине организовали оформление необходимых документов в режиме «одного окна», оптимально выстроили процесс и цифровизовали его. Сейчас от подачи заявления до подключения дома к газу проходит всего за 2 месяца. Срок сократился втрое.
Островные учреждения, которые успешно применяют бережливые технологии, получают статус образцовых. Сегодня в регионе работают уже 33 таких организации.
При этом, чтобы аккумулировать и передавать лучшие практики и знания, на базе СахГУ создали Академию регионального управления. В ней ведется подготовка студентов, а также работников правительственных и муниципальных структур по сквозным программам обучения. Учащиеся посещают образцовые учреждения, знакомятся с работой фабрик процессов и общаются с экспертами.
На форуме студентам уделяют особое внимание. В рамках направления «Молодежное движение рационализаторов» будущие профессионалы посещают образцовые учреждения региона, участвуют в тренингах и знакомятся с профессией рационализатора. В числе участников форума – Вероника Баранова, которая получает специальность «Сервис на воздушном транспорте».
– Впервые принимаю участие в таком масштабном форуме. Это очень интересно. Уверена, что знания, полученные здесь, пригодятся в моей профессиональной деятельности. Так, к моей сфере относится наземная работа в аэропорту и на воздушном судне. Это те процессы, которые действительно нуждаются в рациональном подходе, – отметила студентка.
Перед участниками форума выступают специалисты федеральных ведомств и крупнейших российских компаний. Заместитель генерального директора по развитию производственной системы госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов показал на примерах, как принципы бережливого производства использовали еще в советские годы.
– Мы подняли архивные данные и увидели, что бережливые методы очень активно применялись в годы Великой Отечественной войны. Это удивительно, но это факт. В 1943 году необходимо было в 7 раз увеличить производство танков Т-34. Для этого сделали конвейер танков. Поставили станки прямо у конвейера, точили детали и сразу устанавливали их в танки. Таким образом увеличили производительность в 7 раз. Это бережливое производство в чистом виде. Все это сделали наши с вами отцы. Это было впервые. Даже термин был «потокобоязнь», – рассказал заместитель генерального директора по развитию производственной системы госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов.
Отметим, форум продлится до 22 ноября. За это время участники смогут изучить опыт внедрения передовых практик бережливого производства в государственном секторе, работники образовательных учреждений поделятся опытом и лучшими практиками внедрения бережливых технологий, развития соответствующих обучающих программ. Отдельным направлением работы станет рассмотрение межрегионального бережливого проекта «Сквозной инвестиционный поток».
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