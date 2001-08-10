В Благовещенске девочке стало плохо в детском саду, ее увезли в больницу, где она умерла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области следователи начали проверку информации о смерти маленькой девочки в Благовещенске, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на ПСО Амур.

Умерла дочь поисковиков - девочка Варя, которой скоро должно было исполниться два года. Ребенку стало плохо в детском саду на этой неделе, в четверг. Ее увезли сначала в детскую городскую, а затем в детскую областную больницу. В субботу, 18 ноября, девочка умерла.

Руководитель ПСО Татьяна Шалашова сообщила Порт Амуру, что готовятся обращения в прокуратуру Амурской области и в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

Как рассказали агентству в СУ СК РФ по Амурской области, проверка по опубликованной информации зарегистрирована. Обстоятельства случившегося установит следственный отдел по городу Благовещенску.