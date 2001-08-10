Сахалинцы могут выиграть автомобили, путешествия и встречи с артистами в честь 30-летия МТС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цифровая экосистема МТС объявляет о старте розыгрыша призов от сервисов экосистемы. Принять участие в розыгрыше могут не только клиенты МТС, но и любой желающий. В рамках акции будут разыграны миллионы ценных призов, в числе которых автомобили, путешествия, встречи с селебрити и многое другое, а также до 4 млн подписок на продукты экосистемы.

МТС празднует 30 лет. В честь своего дня рождения МТС дарит всем участникам гарантированные подарки и разыгрывает уникальные подарочные сеты от ключевых сервисов экосистемы: автомобили с мультимедийной системой МТС Авто, путешествие мечты от МТС Travel, подарочные карты от МТС Live, смартфоны с подарочными подписками, миллионы подписок на сервисы экосистемы, а также уникальные подарки от контентных и развлекательных сервисов: встречи с писателями Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным от сервиса Строки, встречи с артистами Zivert, Feduk, Антоном Беляевым и Slava Marlow от МТС Музыки, а также амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой и много других призов.

Для получения гарантированного приза достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении «Мой МТС» и прокрутить куб для определения приза. Участники также смогут претендовать на суперпризы, которые будут разыгрываться до января 2024 года. Более подробная информация о розыгрыше и правила участия на сайте 30.mts.ru.