Тихоокеанское
информационное агентство
21 Ноября 2023
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13:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Хомутово приглашают на выездной прием

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во вторник, 21 ноября, для жителей Хомутово состоится личный прием граждан директором департамента дорожного хозяйства и благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится в отделе по управлению территорией по адресу: 2-я Центральная, 39. Начало в 16.00

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