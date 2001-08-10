Из-за недоработок УК южносахалинцы жалуются на качество отопления в квартирах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация областного центра напоминает горожанам, куда обращаться, если в квартирах холодные батареи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В Южно-Сахалинске фиксируют адресные жалобы горожан на недостаточное отопление в квартирах. На данный момент в Сахалинской коммунальной компании, департаменте городского хозяйства и отделе муниципального жилищного контроля зарегистрировано около тридцати обращений от жителей. Запросы также поступают в социальные сети администрации и мэра. Решение большинства из них находится в ведении управляющих компаний.

Так, у специалистов Сахалинской коммунальной компании сейчас в работе находится 15 обращений. Чтобы повысить качество теплоснабжения в квартирах горожан, сотрудники тепловой инспекции ресурсоснабжающей организации ведут разбирательство по каждому конкретному адресу вместе с представителями управляющих компаний. Аналогичным образом работу проводят специалисты департамента городского хозяйства и отдел муниципального жилищного контроля.

Добавим, о перебоях с теплом южносахалинцам необходимо сообщать в свою обслуживающую организацию (УК, ТСЖ, ЖСК), а также в тепловую инспекцию и диспетчерскую службу АО «Сахалинская коммунальная компания» по телефонам: 72-30-13; 72-33-89 (круглосуточно). Данные о плановых отключениях опубликованы на официальном сайте АО «Сахалинская коммунальная компания» (https://skk65.ru/). Узнать, какая управляющая компания обслуживает ваш дом, можно на официальном сайте администрации областного центра (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/4293).