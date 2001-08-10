12:27, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В департаменте продресурсов Южно-Сахалинска состоится горячая телефонная линия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Консультации будут проводиться по вопросу о преимуществах получения муниципальной услуги «Выдача разрешений на организацию ярмарок» в электронном виде, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
Звонки от горожан будут приниматься с 09.00 до 13.00 по телефону: 300-737 (доб. 3).
Дополнительно информируем, что в рабочие дни с 09.00 до 17.00 в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, кабинет №411 можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт.
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Новости общества Сахалина и Курил
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