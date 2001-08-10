Сахалинские волонтёры продолжают помогать военнослужащим находящимся в зоне проведения СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские волонтёры многонациональной команды «Сахалин Zа Наших», а также учащиеся учебных заведений островного региона передали командованию мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) большую партию подарков для наших бойцов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В зону проведения специальной военной операции (СВО) сахалинцы отправили одну из самых больших партий вещей и различных подарков для военнослужащих ВВО.

В этот раз неравнодушные жители региона передали и изготовили не только маскировочные сети, но и большое количество окопных свечей, тёплых вещей, одеяла, а кто-то даже принёс плащ-палатки и спальные мешки.

Кроме того, наши бойцы получат сладкие подарки, изготовленные волонтёрами многонациональной команды «Сахалин Zа Наших», и морские деликатесы.

По уже сложившейся традиции студенты «Сахалинского базового медицинского колледжа» г. Южно-Сахалинска собрали большую партию лекарств, расфасовали их по категориям и подписали, чтобы врачам в зоне СВО было понятно, что и где лежит.

Помимо этого, руководитель региональной общественной организации «Сахалин Zа Наших» Закия Валитова поблагодарила и других участников акции.

«Сегодня наша многонациональная команда отправила рекордное количество посылок нашим защитникам в зону СВО. От всей души благодарим ребят и преподавателей СахИЖТ филиала ДВГУПС, учащихся и учителей школ № 19 с. Дальнее, № 5, Гимназии № 1, ГБУ Центр «Преодоление» г. Южно-Сахалинск и всех неравнодушных жителей островного региона. Это люди с огромным сердцем, с которыми мы работаем уже многие месяцы на благо всеобщей Победы! Тыл и армия едины! Победа будет за нами!» - сказала Закия Валитова.