Сахалинские волонтёры продолжают помогать военнослужащим находящимся в зоне проведения СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские волонтёры многонациональной команды «Сахалин Zа Наших», а также учащиеся учебных заведений островного региона передали командованию мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) большую партию подарков для наших бойцов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В зону проведения специальной военной операции (СВО) сахалинцы отправили одну из самых больших партий вещей и различных подарков для военнослужащих ВВО.
В этот раз неравнодушные жители региона передали и изготовили не только маскировочные сети, но и большое количество окопных свечей, тёплых вещей, одеяла, а кто-то даже принёс плащ-палатки и спальные мешки.
Кроме того, наши бойцы получат сладкие подарки, изготовленные волонтёрами многонациональной команды «Сахалин Zа Наших», и морские деликатесы.
По уже сложившейся традиции студенты «Сахалинского базового медицинского колледжа» г. Южно-Сахалинска собрали большую партию лекарств, расфасовали их по категориям и подписали, чтобы врачам в зоне СВО было понятно, что и где лежит.
Помимо этого, руководитель региональной общественной организации «Сахалин Zа Наших» Закия Валитова поблагодарила и других участников акции.
«Сегодня наша многонациональная команда отправила рекордное количество посылок нашим защитникам в зону СВО. От всей души благодарим ребят и преподавателей СахИЖТ филиала ДВГУПС, учащихся и учителей школ № 19 с. Дальнее, № 5, Гимназии № 1, ГБУ Центр «Преодоление» г. Южно-Сахалинск и всех неравнодушных жителей островного региона. Это люди с огромным сердцем, с которыми мы работаем уже многие месяцы на благо всеобщей Победы! Тыл и армия едины! Победа будет за нами!» - сказала Закия Валитова.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:29 Сегодня На Сахалине задержаны четверо иностранцев, заготовивших более 16 тысяч трепангов
11:51 Сегодня В Южно-Сахалинске установили еще один пешеходный светофор
09:01 Сегодня Почти 80% дальневосточников собираются встречать Новый год дома
11:04 Сегодня Сегодня в Южно-Сахалинске будут проводить ямочный ремонт на улицах Колодезная и Хлебная
15:11 17 Ноября Для Южно-Сахалинска приобрели 25 современных пассажирских автобусов
14:35 14 Ноября Историк Николай Вишневский встретится с сахалинцами
09:26 17 Ноября На Сахалине и Курилах определили лучшие подъезды октября
10:48 15 Ноября Зеленые насаждения Южно-Сахалинска готовят к зиме
19:02 26 Октября Взять на особый контроль строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Макарове поручил Валерий Лимаренко
- 17:05 26 Октября Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
17:49 3 Ноября В Южно-Сахалинске состоялась региональная выставка "Сахалинское качество-2023"
13:26 1 Ноября Южносахалинцев приглашают на диспансеризацию
Выбор редакции
- 11:51 Сегодня В Южно-Сахалинске установили еще один пешеходный светофор
- 10:29 Сегодня На Сахалине задержаны четверо иностранцев, заготовивших более 16 тысяч трепангов
- 13:21 Вчера Сахалинские власти взяли на контроль подготовку управляющих компаний к зимнему периоду
- 12:44 17 Ноября Чат-бот по вопросам получения льготных лекарств запустили в Сахалинской области
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?