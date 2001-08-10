Тихоокеанское
информационное агентство
20 Ноября 2023
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11:16, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Лугового приглашают на выездной прием граждан

Жителей Лугового приглашают на выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 22 ноября, для жителей Лугового состоится личный прием граждан вице-мэром администрации Вячеславом Кожуховым, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Также на вопросы ответят руководители структурных подразделений и отраслевых функциональных органов администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Гайдука,1. Начало в 18:30.

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