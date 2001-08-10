В Южно-Сахалинске работает "телефон доверия" по вопросам легализации теневой занятости
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты департамента экономического развития аппарата администрации Южно-Сахалинска принимают телефонные звонки от граждан по вопросам нарушения работодателями городского округа "Город Южно-Сахалинск" их трудовых прав, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На "телефон доверия" граждане могут сообщить о фактах нарушения их трудовых прав работодателями, не обеспечивающими начисление заработной платы в надлежащем размере (не ниже регионального МРОТ), уклоняющимися от оформления трудовых отношений с работниками, использующими "серые" схемы выплаты заработной платы, задерживающими выплату заработной платы.
Звонки принимаются по вторникам с 09.00 до 13.00 по номеру телефона: 300-593 (доб. 5). Подробнее ознакомиться с информацией о возможных нарушениях трудовых прав работника можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
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