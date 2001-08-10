На Камчатке исследовали бурно извергавшиеся в этом году вулканы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Учёные Института вулканологии и сейсмологии с вертолёта осмотрели вулканы Шивелуч, Ключевской и Безымянный, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на научного сотрудника камчатской вулканостанции института Юрия Демянчука.
Из посёлка Козыревск Усть-Камчатского района полевой отряд ученых отправился к вулканам утром 16 ноября.
«На вертолёте Ми-8 наш путь лежал к вулкану Шивелуч. Попутно сейсмологи отремонтировали сейсмостанцию Сёмкорок, которая находится в 8 километрах от Шивелуча на восточном склоне. Закончив работу на вулкане Шивелуч, вылетели к вулкану Безымянный. Там выполнили залёт и восстановили видеокамеру на п. Грива. Дальше курс на вулкан Ключевской. Часть сотрудников высадили на кратере Перевальном (2700 метров)», – пишет учёный.
Вертолёт поднимался на высоту около 6 000 метров для выполнения аэрофото и тепловой съёмки кратера вулкана.
Специалисты также высаживались на высоте около 2 000 метров на остывающий лавовый поток вулкана Безымянного, чтобы отобрать для исследований свежий материал октябрьского извержения вулкана.
Юрий Демянчук опубликовал на сайте вулканостанции фотографии, сделанные во время облёта. На снимках учёного видно, что активность вулканов проявляется только выделениями пара, хотя, как передавало ИА «Кам 24», в этом году все три вулкана активно извергались, что доставило немало хлопот жителям сёл, расположенных поблизости, а также местным и краевым властям. Так, утром 11 апреля извержение Шивелуч достигло пароксизмальной стадии: из кратера вулкана произошла серия мощных выбросов пепла на высоту до 20 километров. В результате образовалось большое облако пепла. Из-за того, что на Камчатку в тот день оказывал влияние циклон, облако не унесло сразу на восток в Тихий океан, а удерживало воздушными потоками над районом вулкана. В результате окрестностях Шивелуча и в населенных пунктах Усть-Камчатского района – селах Ключи, Майское и поселке Козыревск – прошел сильный пеплопад.
За четыре дня до событий на Шивелуче серия выбросов произошла из кратера вулкана Безымянного. В результате одного из них верхняя кромка пеплового облака поднялась на высоту около 12 километров. Тогда ветром пепел унесло на восток в Тихий океан мимо населенных пунктов. Извержение продолжалось, и 18 октября выброс из кратера Безымянного на 11 километров привел к тому, что в посёлке Козыревск прошел пеплопад.
Вулкан Ключевской начал извергаться 22 июня. До октября из кратера почти не выделялось пепла, хотя там фонтанировала лава, которая также стекала по юго-восточному склону. В октябре интенсивность извержения Ключевского начала расти. 1 ноября процесс достиг пика (пароксизмальной стадии) – из кратера выделялось большое количество пепла, который также поднимался со склонов вулкана в результате фреатических взрывов (резкое выделение большого объема пара в результате контакта лавы с ледниками и снегом). Верхняя кромка пеплового облака утром 1 ноября достигла высоты около 14 километров над уровнем моря. В тот день излияние лавы привело к образованию грязекаменных потоков, которые сначала размыли проселочную дорогу, а потом краевую трассу Мильково-Ключи-Усть-Камчатск. В ряде населенных пунктов Камчатки прошли пеплопады. По данным вулканологов, извержение Ключевского завершилось 5 ноября.
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