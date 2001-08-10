В школе №3 Южно-Сахалинска открыли музей памяти
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Школа №3 имени Героя России Сергея Ромашина присоединилась к общероссийскому общественно-государственному «Движению первых», созданному в 2022 году по инициативе президента Владимира Путина. Сегодня в школе состоялось торжественное открытие первичного отделения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Участникам мероприятия представили видеообращения главы государства и председателя правления РДДМ «Движение первых» Григория Гурова. Также с важным событием учащихся поздравила министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева, директор школы Юлия Клыкова. В мероприятии приняли участие заместитель директора департамента образования Светлана Захарова, председатель Сахалинской общественной организации ветеранов (пенсионеров) органов госбезопасности Александр Иванча, представители общественных организаций, военного комиссариата Сахалинской области и других ведомств.
В школе №3 реализуется проект «Движения первых» «Хранители истории» – команды учащихся берут шефство над памятными местами, изучают их историю, организуют экскурсии, несут почетный караул. Для школы №3 таким объектом стал мемориал в честь сахалинских солдат, погибших в Афганистане и Чечне. На одной из памятных плит запечатлено имя Героя России Сергея Ромашина. Архивные документы, фотографии, другие материалы о его жизни и подвиге теперь также хранятся в школьном музее памяти. Его открытие стало продолжением проекта «Хранители истории». Еще одна экспозиция посвящена старшему лейтенанту Евгению Кушевскому, который, как и Сергей Ромашин, окончил школу №3. В 2022 году Евгений выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции. Осуществляя прорыв личного состава на позиции противника, он получил тяжелое ранение, но продолжал руководить подразделением. Указом президента России награжден орденом мужества — посмертно.
– Очень долгожданное событие для нас. Два этих человека — это не просто наши выпускники. Это гордость школы, люди, которые в разные исторические периоды защищали нашу родину, – рассказала директор Юлия Клыкова.
Руководство школы выражает благодарность бывшему директору Светлане Даниловне Перловой, которая начала работу по сбору материалов о Сергее Ромашине. Большая признательность — семье Евгения Кушевского, предоставившей экспонаты. В музее хранятся не только документы героя, но и семейные фотографии, форма и другие вещи.
К участникам мероприятия обратилась мама Евгения Кушевского Лариса Александровна.
– Музей создан для того, чтобы дети помнили о подвиге героев. Знали, как они жили, учились, о чем мечтали. Их жизненный путь будет примером мужества, героизма для подрастающего поколения. Очень хочется, чтобы такие патриотические музеи создавались не только в школах, но и в детских садах, – отметила Лариса Кушевская.
Добавим, работа по наполнению музея памяти школы №3 продолжается. Экспозиция будет дополняться.
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