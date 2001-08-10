Более 700 сахалинцев и курильчан бесплатно воспользовались услугами пансионата при областной больнице

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года более 700 жителей Сахалина и Курил бесплатно воспользовались услугами пансионата при областной больнице. Меру поддержки в виде компенсации за трехдневное проживание предоставляют инвалидам, неработающим пенсионерам и детям войны, которых направили на лечение, обследование или консультацию в медучреждение. На эти цели из регионального бюджета выделили более 2,1 миллиона рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Сахалинские власти стремятся поддержать тех, кто в этом больше всего нуждается. Инвалиды, неработающие пенсионеры и дети войны должны сосредоточиться на своем здоровье, а не на решении вопросов проживания в островной столице. Именно поэтому мы предоставляем им такую льготу. Мы видим, что эта мера поддержки становится более востребованной. Если в прошлом году льготой воспользовались 470 человек, то в этом – уже свыше 700 сахалинцев и курильчан, – рассказала министр социальной защиты Ольга Орлова.

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо получить направление от своего лечащего врача по месту жительства. При этом между министерством социальной защиты и министерством здравоохранения Сахалинской области заключено соглашение, в рамках которого сведения о направлении граждан и проживании передаются в рамках межведомственного взаимодействия.

– Прилететь в Южно-Сахалинск – дело затратное, особенно для пенсионеров. С моей болезнью мне приходится находиться здесь несколько раз в году. И так уже 5 лет. Хорошо, что есть где жить. Причем фактически бесплатно, – поделилась Мария Владимировна из Охи.

Отметим, консультацию специалиста по вопросу получения льготы можно получить в Центре социальной поддержки или на горячей линии министерства социальной защиты по номеру 8-800-201-0099.