В Долинске завершается I-ый этап благоустройства Янтарного парка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по реализации I-го этапа благоустройства новой общественной территории вышли на финишную прямую. Объект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, прошедшего в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

На объекте завершается укладка безопасного резинового покрытия и установка входной группы. Новое общественное пространство полюбилось жителям и гостям Долинска еще задолго до окончания всех работ.

- Приезжали сюда с подругой и детьми уже дважды. Покормили белочек, которых тут, к слову, множество, набрали свежей родниковой воды. Дети в восторге от полосы препятствий, с трудом удалось их увести обратно. Место просто волшебное, все выполнено в едином стиле, хочется возвращаться сюда вновь и вновь, - поделилась жительница Южно-Сахалинска Ольга Гаврилова.

Сегодня здесь появилась новая деревянная тропа к домику для лесного родника, обустроен сам домик, тропа развлечений, полоса препятствий, детская площадка, волейбольно-теннисная и воркаут площадки, велопешеходная аллея протяженностью почти 2 км. Также в парке появились павильоны в зоне фудкорта, площадка под амфитеатр и сцену, зимой заработает прокат лыж. Для желающих передохнуть во время прогулки установлены беседки, на протяжении всей велопешеходной дорожки установлены лавочки. Полностью заменено освещение.

– Мы и раньше ходили сюда семьей за водой, но не часто. Дорога к роднику была не благоустроена, в сезон снега и дождей ее разбивали квадроциклами, было тяжело добраться. Сейчас ходим чаще. Здесь приятно находиться, вокруг все стало чисто и красиво, отдыхаешь душой и телом. Отрадно, что президент России уделяет такое внимание благоустройству общественных пространств для комфорта жителей и гостей города, – рассказал житель Долинска Игорь Иванчук.

«Янтарный парк» стал одним из победителей первого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включенного в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» для городов Дальнего Востока, прошедшего в 2023 году.

– До 80-х годов парк активно развивался и пользовался популярностью у жителей и гостей города, но со временем пришел в запущение. Жители Долинска поддержали этот проект и выразили свои пожелания при проектировании, которые мы учли при реализации. Сегодня здесь появилось современное многофункциональное пространство, где жители и гости города смогут найти себе занятие по душе: пешие прогулки с детьми, отдых на природе или занятия спортом, – рассказала руководитель регионального центра компетенций по вопросам городской среды министерства ЖКХ Сахалинской области Виктория Доля.

В 2024 году работы по благоустройству общественного пространства продолжатся. II этап благоустройства Янтарного парка также одержал победу втором Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды для регионов Дальнего Востока. Он предусматривает устройство лыжероллерной трассы с асфальтовым покрытием, открытие пункта проката спортивного инвентаря, а также обустройство автомобильной стоянки.

Напомним, нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. Основная задача проекта – преобразить российские города, поселки, сделать их комфортнее для людей, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны. В рамках федерального проекта благоустраиваются парки, скверы, набережные. Начиная с 2019 года, в Сахалинской области новый облик получили порядка 130 общественных территорий.