В Южно-Сахалинске к газу подключены более 11 тысяч абонентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается активная реализация программы догазификации. С начала года свои дома на голубое топливо перевели 740 жителей муниципалитета. Всего на данный момент в областном центре к газу подключены более 11 тысяч абонентов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Процесс догазификации условно разделен на четыре этапа. Первоначально необходимо обратиться в Единый центр предоставления услуг по адресу пр. Победы, 39. Оформить заявку можно в режиме онлайн на сайте Газпрома, единого оператора газификации. Также подать документы можно с помощью портала Госуслуг или обратиться за консультацией к сотрудникам МФЦ.

Собственник должен подготовить свое домовладение к приему экологичного топлива. Для этого необходимо заключить договор с подрядной организацией, которая осуществит строительно-монтажные работы на территории земельного участка и установит внутридомовое оборудование. После прохождения процедуры приемки собственник оформляет договор на техническое обслуживание со газораспределительной организацией, а также поставку газа.

Напомним, для жителей муниципалитета действуют компенсационные механизмы, которые позволяют возместить затраты на строительство сетей газопотребления. Кроме того, подготовить домовладение к приему газа можно в рамках трехстороннего соглашения, которое заключается между собственником, администрацией города и подрядной организацией. Средства выплачиваются вне зависимости от социального статуса в размере 152 171 рубль.

Ветераны ВОВ, пенсионеры, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, участники специальной военной операции и их семьи дополнительно могут компенсировать расходы на оборудование - газовый котел, плиту, счетчик, систему контроля загазованности - в размере не более 50 тыс. рублей.

Отметим, работы, проводимые на территории городского округа в рамках догазификации, поддержаны и являются приоритетом для администрации Южно-Сахалинска и мэра города Сергея Надсадина - регионального координатора проекта партии "Единая Россия" "Зеленая экономика". Мероприятия осуществляются при содействии областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко. Масштабная задача по увеличению темпов подключения к газу на территории всей страны поставлена президентом Владимиром Путиным

Получить консультацию о процедуре догазификации можно в департаменте городского хозяйства (пр. Мира, 64А), а также по телефону: 300-584 (доб. 1,4,6) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).