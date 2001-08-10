В Южно-Сахалинске закроют сквозной проезд по ул. Куропатко в районе пересечения с пр. Мира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения для движения транспорта будут действовать с 20.00 18 ноября до 07.00 19 ноября и с 20.00 19 ноября до 07.00 20 ноября. Они связаны с предстоящей работой по подготовке дорожного полотна для дальнейшего асфальтирования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Полноценное движение будет осуществляться по пр. Мира. Объехать закрытый участок можно по ул. 1-я Октябрьская.

Напомним, в районе пересечения ул. Куропатко и пр. Мира продолжаются работы по прокладке инженерных сетей. Специалисты укладывают две ветки водопровода диаметром 500 мм в футлярах от водозабора "Южный", а также - две ветки газопровода: одну для газификации частного сектора Мицулевки и Весточки, вторую для нового жилого микрорайон "Горизонт".

Водителей просят отнестись с пониманием к вынужденным ограничениям и корректировать свой маршрут с учетом информации о перекрытии. В случае изменения погодных условий даты и время работ могут быть изменены.