26 затонувших судов утилизируют до конца года в акваториях Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Масштабные работы по утилизации судов проводятся в акватории Северо-Курильска. На сегодняшний день с Парамушира вывезено 250 тонн металлолома, который пойдет на переработку, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Работы такого масштаба в акватории Северо-Курильского района проходят впервые. Специалисты определили 28 объектов, которые планируется утилизировать за два года. На эти цели в бюджете области предусмотрено 134 млн. рублей, почти четверть затрат компенсируют из федерального бюджета.

- Губернатор Валерий Лимаренко поставил перед нами амбициозные цели по наращиванию темпов утилизации затонувших кораблей. Сегодня Сахалинская область показывает один из лучших результатов в стране. Что касается именно Северо-Курильского района, одна из сложностей состоит в том, что в районе отсутствует лицензируемый пункт приема металлолома, это влечет за собой дополнительные расходы. Поэтому мы сейчас прорабатываем вопрос открытия в муниципалитете пункта приема металлолома до конца текущего года, это значительно упростит процесс утилизации, - отметил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Затонувшие суда в акваториях не только представляют опасность для судоходства, но и портят внешний вид, а также оказывают негативное влияние на экологию.

- Я всю жизнь живу в Северо-Курильске, корабли никто не хотел убирать, никому не было до этого дела. Здорово, что сейчас на это обратили внимание. Нужная работа и важная, - прокомментировала жительница Северо-Курильска Алла Александровна.

Напомним, в этом году региональный минтранс значительно увеличил объемы работ по утилизации затонувших судов. Если, в 2022 году из островных акваторий было удалено 4 объекта, то в текущем году - уже 15. Всего до конца года планируется утилизировать останки 26 судов. Основные работы сейчас продолжаются в Северо-Курильске, Корсаковском и Невельском районах. Утилизация затонувших судов осуществляется в рамках масштабного федерального проекта "Генеральная уборка" при поддержке Президента России Владимира Путина и профильных ведомств страны.