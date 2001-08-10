Для Южно-Сахалинска приобрели 25 современных пассажирских автобусов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония передачи ключей от 25 современных автобусов марки "Нефаз". В ближайшее время техника, работающая на газу, начнет курсировать по пассажирским маршрутам островной столицы. Каждая машина способна перевозить почти 100 человек одновременно, в том числе - людей с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор Валерий Лимаренко передал мэру Сергею Надсадину ключи от новых автобусов, а также поздравил водителей транспортной компании с этим событием, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Друзья, мы продолжаем масштабную работу по улучшению качества транспортных услуг. Эта задача, которую перед нами поставил Президент России Владимир Путин. Новые автобусы высокотехнологичны и вместительны, работают на экологически чистом топливе. Отдельное внимание уделено людям с ограниченными возможностями здоровья - сахалинцы, передвигающиеся на колясках, смогут без препятствий пользоваться автобусом. Благодаря выходу на линию нового транспорта повысится комфорт пассажиров, в городе станет чище воздух. Поздравляю всех этим замечательным событием, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

- Это действительно знаковый день. Новые автобусы - замечательный подарок городу. Всего для областного центра было приобретено 168 новых машин. И это лишь часть нашей большой работы. Совместно с правительством области мы проводим транспортную реформу, в рамках которой повышаем экологичность нового транспорта, вводим новые маршруты, строим новый автобусный парк, интегрируем железную дорогу в городскую среду. Делаем все, чтобы в островной столице жилось комфортно, - подчеркнул мэр областного центра Сергей Надсадин.

В автобусах предусмотрели самые современные технические решения. Машины оснащены системой бескондукторной оплаты проезда, информационными экранами, а также кондиционерами, которые в холодное время года могут становиться дополнительными источниками тепла. Кроме того, за пассажиропотоком следят специальные датчики и камеры.

- Автобусы оснащены 29 комфортабельными посадочными местами. При этом сидения антивандальные. Они сделаны из такого пластика, который практически не поддается механическим повреждениям, - рассказал руководитель МУП "Транспортная компания" Сергей Павлов.

- Понравился цвет автобусов. Белый - это красиво и практично. Еще важное для меня новшество - это отдельная кабина водителя. Причем благодаря камерам я могу наблюдать за всем, что происходит внутри автобуса. Это, безусловно, очень удобно. Также в машинах есть дополнительная защита от холода, - поделился первым впечатлением от транспорта водитель Сергей.

Всего до конца 2023 года в Южно-Сахалинске, Корсакове, Невельске, Холмске и Аниве обновят 275 автобусов. К сегодняшнему дню на остров поставлено 215 машин, 193 из которых работают на голубом топливе. В планах на следующий год - приобрести еще 69 современных автобусов.