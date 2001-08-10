На Дальнем Востоке ВТБ Онлайн используют 760 тысяч человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года количество пользователей ВТБ Онлайн в Дальневосточном федеральном округе увеличилось на 7% и на конец октября достигло 760 тысяч человек. Наибольший рост - в Забайкальском крае (+18%) и Республике Бурятия (+17%)..

Высокая динамика также на Сахалине, Камчатке и в Амурской области: здесь рост - 10%. В целом по стране ВТБ Онлайн используют 16,5 млн человек, из них 5,6 млн проводят операции через веб-версию. Пользователи оформляют через ВТБ Онлайн почти половину наиболее востребованных розничных продуктов банка - в 1,5 раза больше, чем год назад.

ВТБ уделяет повышенное внимание развитию цифровых каналов и внедрению своих финансовых сервисов на новые площадки. Цифровая трансформация банка идет высокими темпами: на днях банк представил визуализированный образ будущего цифрового банковского помощника, технологию снятия цифровых рублей в банкоматах и банковское приложение для отечественной операционной системы Аврора. Тестирование нового сервиса будет проходить с ноября 2023 г. по июнь 2024 г.

В апреле в качестве альтернативной площадки обслуживания клиентов ВТБ запустил онлайн-банк на платформе "ВКонтакте", а в октябре открыл "легкую" версию ВТБ Онлайн во "ВКонтакте" для клиентов других банков.

Сервис дает возможность переводить деньги по номеру телефона и между своими счетами, совершать платежи, в том числе оплачивать счета пакетом, просматривать баланс и историю операций. Аудитория цифрового банка активно растет: сегодня уже около 100 тысяч пользователей общаются с чат-ботом ВТБ во "ВКонтакте". Клиенты часто интересуются просмотром баланса счетов (90%), а среди операций самой популярной стал перевод через СБП (60%).