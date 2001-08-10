Поронайской детской художественной школе исполнилось 50 лет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Праздничное мероприятие, посвященное юбилею, прошло вчера в стенах школы. Школу и ее педагогов пришли поздравить работники учреждений образования и культуры, выпускники разных лет и их родители, представители муниципальной власти.
Многочисленных гостей встречала выставка творческих работ учащихся, которые учились в школе в разные годы. Экспозиция была подготовлена специально к юбилею, на ней встретились представители разных поколений.
Много теплых слов на мероприятии было адресовано педагогам школы – Николаю Иксанову, Тамаре Королевой, Дмитрию Иксанову, Екатерине Иксановой, Наталье Тихоновой. За разное время работы педагоги школы подготовили сотни юных художников – будущих дизайнеров, архитекторов, живописцев. Учащиеся и преподаватели много раз представляли Поронайский район на всероссийских и международных выставках и конкурсах.
Благодарственным письмом за вклад в развитие культуры округа коллектив школы наградил мэр Антон Карпуков, почетной грамотой местного отделения партии «Единая Россия» была отмечена преподаватель Наталья Тихонова.
О благородном творческом труде педагогов, их высоком профессионализме, увлеченности и любви к своему делу говорили выпускники школы, многие из которых прислали свои видео приветы. Видео рассказ об истории создания образовательного учреждения также прислал основатель школы и ее первый директор Вячеслав Попрыго, который в настоящее время проживает в Московской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:11 Сегодня Для Южно-Сахалинска приобрели 25 современных пассажирских автобусов
13:04 Сегодня Снег с дождем ожидается ночью 18 ноября в Южно-Сахалинске
09:07 Сегодня В Южно-Сахалинске состоится встреча с представителями коренных малочисленных народов Севера
10:43 Сегодня Почти 100 центров допобразования открыли на Сахалине за пять лет
09:46 10 Ноября Бывшего главврача Холмской ЦРБ будут судить за то, что купил для нужд больницы разваливающееся здание
17:19 10 Ноября В Сахалинской области отремонтируют 41 двор в рамках проекта "1000 дворов"
- 16:02 10 Ноября Валерий Лимаренко встретится с жителями Долинского района
17:31 10 Ноября В районные больницы на Сахалине поступили новые машины скорой помощи
19:02 26 Октября Взять на особый контроль строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Макарове поручил Валерий Лимаренко
09:18 19 Октября Сахалинская область стала победителем всероссийского конкурса "Дом культуры. Новый формат"
- 17:05 26 Октября Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
17:49 3 Ноября В Южно-Сахалинске состоялась региональная выставка "Сахалинское качество-2023"
Выбор редакции
- 12:44 Сегодня Чат-бот по вопросам получения льготных лекарств запустили в Сахалинской области
- 10:28 Вчера 16 ноября в Южно-Сахалинске будет вестись ямочный ремонт улиц на пяти улицах
- 10:48 15 Ноября Зеленые насаждения Южно-Сахалинска готовят к зиме
- 14:35 14 Ноября Историк Николай Вишневский встретится с сахалинцами
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?