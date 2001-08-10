Поронайской детской художественной школе исполнилось 50 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Праздничное мероприятие, посвященное юбилею, прошло вчера в стенах школы. Школу и ее педагогов пришли поздравить работники учреждений образования и культуры, выпускники разных лет и их родители, представители муниципальной власти.

Многочисленных гостей встречала выставка творческих работ учащихся, которые учились в школе в разные годы. Экспозиция была подготовлена специально к юбилею, на ней встретились представители разных поколений.

Много теплых слов на мероприятии было адресовано педагогам школы – Николаю Иксанову, Тамаре Королевой, Дмитрию Иксанову, Екатерине Иксановой, Наталье Тихоновой. За разное время работы педагоги школы подготовили сотни юных художников – будущих дизайнеров, архитекторов, живописцев. Учащиеся и преподаватели много раз представляли Поронайский район на всероссийских и международных выставках и конкурсах.

Благодарственным письмом за вклад в развитие культуры округа коллектив школы наградил мэр Антон Карпуков, почетной грамотой местного отделения партии «Единая Россия» была отмечена преподаватель Наталья Тихонова.

О благородном творческом труде педагогов, их высоком профессионализме, увлеченности и любви к своему делу говорили выпускники школы, многие из которых прислали свои видео приветы. Видео рассказ об истории создания образовательного учреждения также прислал основатель школы и ее первый директор Вячеслав Попрыго, который в настоящее время проживает в Московской области.