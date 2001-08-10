В 2023 году материнским капиталом воспользовались более 1200 сахалинских семей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Материнский капитал - один из главных инструментов поддержки семей с детьми - предоставляется в рамках национального проекта "Демография", который запущен по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В Сахалинской области при рождении второго и последующих детей предусмотрена выплата в размере 250 тысяч рублей. Чаще всего сахалинцы и курильчане направляют средства на покупку транспорта, улучшение жилищных условий и медицинские услуги, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Южносахалинка Надежда Можджер после появления на свет второго ребенка решила приобрести более просторное жилье.
- Мы жили в однокомнатной квартире, и когда поняли, что ждем пополнение, подумали, что нужна жилплощадь побольше. У нас появилась мечта, чтобы у детей была своя комната. После рождения второго ребенка я получила федеральный и региональный маткапиталы и вложила их в ипотеку. Мы приобрели квартиру мечты, - поделилась Надежда.
Материнский капитал можно потратить не только на улучшение жилищных условий. Также средства можно вложить в обучение ребенка, даже если сертификат на маткапитал был получен на его брата или сестру. На обучение в школе, вузе, колледже выплату можно использовать, после того как ребенку, на которого получен сертификат, исполнилось 3 года. На момент начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Кроме того, социальной помощью можно воспользоваться для получения платных медицинских услуг ребенку или родителю. Приобрести автомобиль или товары и услуги, предназначенные для детей-инвалидов.
- Право на областной материнскоий капитал имеют граждане России, проживающие на территории Сахалинской области не меньше года до рождения ребенка. Выплату можно получить частями: единовременно - 30 000 рублей, а затем ежемесячно по 5 000 рублей или ежеквартально - по 15 000 рублей. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что мерами поддержки необходимо оказывать дополнительную помощь семьям, защищать наши традиционные ценности, - прокомментировала руководитель Центра социальной поддержки Сахалинской области Александра Макарова.
Оформить выплату, можно не выходя из дома на региональном портале "Госуслуги" по ссылке. Помочь с оформлением документов могут специалисты отделения Центра социальной поддержки или МФЦ по месту жительства.
В прошлом году средствами областного материнского капитала распорядились 1 594 человека на сумму свыше 335 млн рублей. В этом году 1 231 семьм воспользовались выплатой на сумму около 260 млн рублей. Отметим, размер областного маткапитала при рождении второго ребенка с 2020 года повышен до 250 тысяч рублей. Ранее семьи получали 204 тысячи рублей.
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