"Единая Россия" обеспечила в бюджете расходы на ключевые направления соцполитики и экономики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Государственное финансирование будет направлено на реализацию поручений Президента и положений народной программы партии

Федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов с учётом поправок «Единой России» принят во втором, основном, чтении. Увеличение расходов предусматривается на все приоритетные сферы. Только на социальную политику они вырастут на 2 триллиона рублей. Существенный рост предусматривается на оборону, образование, здравоохранение и ЖКХ, развитие села, поддержку культуры.

Дополнительные средства направят на социальную поддержку. Выплаты материнского капитала коснутся в следующем году 1,3 миллиона семей, горячее питание будут получать 7 миллионов школьников. Доплаты за классное руководство предусматриваются для 900 тысяч школьных учителей и 100 тысяч педагогов колледжей. Механизмом социального контракта смогут воспользоваться около миллиона человек.

МРОТ в 2024 году проиндексируют на 18,5% — это обеспечит рост зарплат почти 5 миллионов человек и в целом рост зарплат в бюджетной сфере. Индексируются на уровень инфляции пособия, пенсии. Пособие по безработице впервые начнёт индексироваться ежегодно.

По предложению «Единой России» на 6 миллиардов рублей вырастут расходы на модернизацию центров занятости. Только в следующем году обновят 260 таких учреждений.

Увеличится финансирование программ профессионального обучения участников СВО и членов их семей, женщин в декрете и женщин с детьми до 7 лет, лиц пенсионного возраста и молодых специалистов. Общая сумма на три года составит 18,6 миллиардов рублей.

9 миллиардов рублей пойдут на развитие техникумов и колледжей и расширение программы «Профессионалитет». Это позволит модернизировать и оснащать современными учебно-производственными комплексами ежегодно 100 учреждений среднего профобразования, а также решить поставленную Президентом задачу подготовки миллиона специалистов для ключевых отраслей экономики.

Также выделяются средства на обучение школьников 8-10-х классов программированию – 3 миллиарда рублей. За счёт этого в следующем году современным языкам программирования обучат ещё 140 тысяч детей.

Ещё одно направление – детский отдых. На новые места в оздоровительных лагерях, быстровозводимые комплексы «Единая Россия» предусмотрела ещё 3 миллиарда рублей.

Дополнительные средства заложат на создание центров инженерных разработок на базе вузов. Их планируется открыть восемь по нескольким направлениям: фармацевтика, медицина, станкостроение, машиностроение, химия.

Согласно поправкам «Единой России», дополнительные средства заложены на развитие сферы здравоохранения. Всего на три года предусмотрено 7,23 триллиона рублей. В том числе, партия добилась выделения финансирования на программу бесплатного обеспечения лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями – это предусматривает народная программа «Единой России». На данные цели направят 6 миллиардов рублей.

На 3,3 млрд рублей больше предусматривается на систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

На развитие сельских территорий партия предложила увеличить финансирование на 26,4 миллиарда рублей. Дополнительно выделят 11,5 миллиардов на возвращение в оборот сельхозземель. И около 3 миллиардов рублей – на развитие экспорта сельхозпродукции.

Общий объём дополнительно выделяемых средств составит 88,6 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на обеспечение сельских населённых пунктов коммуникациями, газом, дорогами, ФАПами, домами культуры и спортивными объектами.

Более триллиона рублей ежегодно будут направлять на дорожное хозяйство. Продолжится модернизация коммунальной инфраструктуры и расселение аварийного жилья.

Российским лизинговым компаниям на продвижение российских автомобилей выделят 21 миллиард рублей. Большие скидки вводятся при покупке автомобилей. Семьям, в которых есть дети, военнослужащие или медицинские работники, предлагается скидка 20%. При проживании в Дальневосточном федеральном округе или покупке электромобиля – она достигнет 25%. На это выделят 15 миллиардов рублей. И 9 миллиардов рублей направят на финансирование разработок конструкторской документации. Таким образом, до 80% затрат отечественных компаний компенсирует бюджет.

Помимо этого, «Единая Россия» ко второму чтению бюджета заложила средства на развитие космонавтики. Дополнительное финансирование Центра подготовки космонавтов составит 5 миллиардов рублей.

Все поправки «Единая Россия» проработала с Правительством и профильными министрами. Их общий объём составляет почти 140 миллиардов рублей.

«В региональном парламенте идет плановая работа над главным финансовым документом области на трехлетний период. Прежде, чем бюджет будет утверждён, свои поправки внесут комитеты и фракции Сахалинской областной Думы, пройдут общественные обсуждения. Сейчас парламентарии формируют предложения, вопросы по представленному проекту бюджета региона, идет сверка с отраслевыми задачами, с позицией правительства и органов местного самоуправления, также идет работа с обращениями граждан. При планировании областного бюджета будут предусмотрены расходы на выполнение всех социальных обязательств перед жителями островного региона. Увеличение расходов предусматривается на развитие образования, здравоохранения и ЖКХ, поддержку культуры и спорта, развитие инфраструктуры региона.

Ситуация в экономике области стабильная, и, несмотря на все внешние вызовы, бюджет остается социально ориентированным. При принятии бюджета на трехлетний период, мы не только сохраняем объем поддержки граждан и бизнеса, а увеличиваем финансирование государственных программ. И, конечно, приоритетным направлением работы остается поддержка участников спецоперации и близких», - председатель Сахалинской областной Думы поделилась Елена Касьянова.