Снег с дождем ожидается ночью 18 ноября в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», ночью 18 ноября в Южно-Сахалинске ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега (15-29 мм за 12 часов), местами очень сильные (30 мм и более за 12 час и менее). Ветер 20-25 м/с, возможны гололедные явления.

Днем 18 ноября и в последующие сутки на реках крайнего юга ожидаются подъемы уровней воды на 1-2 метра, местами выходы воды на пойму.

Напомним, при возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.