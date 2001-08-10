Чат-бот по вопросам получения льготных лекарств запустили в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Центр управления регионом Сахалинской области запустил новый чат-бот в Telegram для сбора обращений по проблемам предоставления лекарств. Новый инструмент обратной связи запущен в тесном взаимодействии с региональным министерством здравоохранения в рамках исполнения поручения губернатора Валерия Лимаренко по повышению доступности медицинской помощи жителям Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– В регионе имеются достаточные запасы лекарств по всем группам препаратов, по многим позициям налажены прямые поставки с заводов. В случаях, если требуется редкое дорогостоящее средство – работаем адресно. Если возникает проблема с получением лекарства – готовы разбираться в каждой ситуации, она может быть связана с назначением, дозировкой, необходимостью замены или другими вопросами лекарственной терапии, которые требуют индивидуальной проработки. Хорошо, что появился такой механизм для получения обратной связи от жителей, – рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

– Чат-бот поможет точечно собрать обратную связь по проблемам получения лекарств. Эта информация позволит оперативно разрешить возникшую ситуацию и может стать основой для принятия управленческих решений. В условиях высокой актуальности вопросов оказания медицинской помощи важно дать людям дополнительный канал для жалоб и обращений, – отметил руководитель Центра управления регионом Сахалинской области Константин Конарев.

По его словам, пользователи также смогут рассказать о своем опыте взаимодействия, положительном или отрицательном, с персональными администраторами или, как их называют, «проводниками здоровья» – активистами, которые помогают пациентам с хроническими заболеваниями. Проводники записывают людей к врачу или на обследование, напоминают о необходимости визита в поликлинику, помогают решить нештатные ситуации и оказать психологическую поддержку.

Жителям островного региона достаточно запустить чат-бот, рассказать о своей проблеме с получением льготных лекарств и оставить контактные данные – телефон или ссылку на личный аккаунт в соцсетях для связи.

Напомним, в Сахалинской области существует несколько способов подачи обращений в сфере здравоохранения и записи к врачу. Например, для этого жители региона могут позвонить на круглосуточную линию по оказанию медпомощи 1-300. Наряду с ней остается доступной запись на прием через инфоматы в поликлиниках и сервис «Госуслуги». Также о возникших проблемах сахалинцы и курильчане могут написать в аккаунты профильных ведомств в социальных сетях.

Воспользоваться чат-ботом можно по ссылке.