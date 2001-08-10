Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Единая Россия" запустила благотворительную акцию "Серебряная елка". До 15 декабря в региональных отделениях партии и штабах общественной поддержки пройдет сбор подарков для одиноких пожилых людей и проживающих в домах-интернатах.

Также активисты партии организуют серию праздничных мероприятий для пожилых людей.

«В нашей стране работает более 1,8 тысячи стационарных организаций соцобслуживания, в которых проживают граждане старшего возраста. Участники партпроекта «Старшее поколение» и серебряные волонтеры оказывают им различную помощь. Благотворительная акция «Серебряная елка» поможет почувствовать заботу и внимание, создаст праздничное настроение», — отметила координатор партпроекта Галина Карелова.

В штабах общественной поддержки и отделениях «Единой России» установят специальные боксы, куда можно положить подарки.

«Что можно подарить пожилым людям — необходимые в быту вещи, теплые пледы, постельное белье, спортивные костюмы, продуктовые наборы. Из всего этого добровольцы партии сформируют подарочные новогодние наборы, красиво упакуют и передадут в дома престарелых и одиноким гражданам старшего поколения», — рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Как координатор партийного проекта «Старшее поколение» могу сказать, что мы постоянно работаем над тем, чтобы пожилым сахалинцам было комфортно проживать в учреждениях министерства социальной защиты. Наши бабушки, и дедушки тоже занимают активную позицию и часто помогают нам в различных проектах. Они общаются с детьми из социальных учреждений и участвуют в благотворительных акциях. Любят вязать и шить, поэтому мы решили закупить пряжу и открыть в наших домах-интернатах кружки вязания. Эти подарки, сделанные своими руками, отправим тем, кто в этом больше всего нуждается» - Региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Ольга Орлова.