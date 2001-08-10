В департаменте продресурсов Южно-Сахалинска 20 ноября пройдет горячая линия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Консультации будут проводиться по вопросу о преимуществах получения муниципальной услуги "Выдача разрешения на участие в ярмарке" в электронном виде, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки от горожан будут приниматься с 10.00 до 13.00 по телефону: 300-736 (доб. 2 и 3).

Дополнительно информируем, что в рабочие дни с 09.00 до 17.00 в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: ул. К. Маркса, 20, кабинет №411 можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт.