Тихоокеанское
информационное агентство
17 Ноября 2023
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11:00, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинец попал в топ-10 на всероссийских соревнованиях по го

Сахалинец попал в топ-10 на всероссийских соревнованиях по го

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Магадане прошло первенство России и магаданский фестиваль по игре го. Состязания собрали около 200 спортсменов со всей страны, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Сахалинскую область представили Дмитрий Куприянов (первенство) и Никита Кислый (фестиваль).

По итогам соревнований Дмитрий Куприянов вошел в топ-10 спортсменов России в категории "до 9 лет", заняв седьмое место. Никите Кислому удалось занять 44 место из 74 участников добившись четырех побед из шести туров с разными возрастными категориями.

Отметим, что места присуждаются исходя из общероссийского рейтинга, который формируется из постоянных участий спортсменов в значимых спортивных событиях по го.

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