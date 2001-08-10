Тихоокеанское
информационное агентство
17 Ноября 2023
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10:23, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы обменяли сигареты на конфеты

Сахалинцы обменяли сигареты на конфеты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акцию "Обменяй сигарету на конфету" провели специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 16 ноября. Мероприятие приурочили к Международному дню отказа от курения, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Акция привлекла внимание более 50 курильщиков. Им предлагалось отказаться от вредной привычки и поменять свою сигарету на конфету.

- Большинство участников акции согласились на такой обмен. Надеемся, что кто-нибудь из прохожих задумается о вреде курения и осознает, как важно сделать хоть один шаг в сторону здоровья, - прокомментировал куратор акции, специалист СахОУНБ Дмитрий Ан.

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