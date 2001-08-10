Сахалинцы обменяли сигареты на конфеты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акцию "Обменяй сигарету на конфету" провели специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки 16 ноября. Мероприятие приурочили к Международному дню отказа от курения, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Акция привлекла внимание более 50 курильщиков. Им предлагалось отказаться от вредной привычки и поменять свою сигарету на конфету.

- Большинство участников акции согласились на такой обмен. Надеемся, что кто-нибудь из прохожих задумается о вреде курения и осознает, как важно сделать хоть один шаг в сторону здоровья, - прокомментировал куратор акции, специалист СахОУНБ Дмитрий Ан.