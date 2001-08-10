На Сахалине и Курилах определили лучшие подъезды октября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Итоги ежемесячного конкурса «Подъезд образцового содержания» подвели в островном регионе. В октябре в состязании приняли участие 47 мест общего пользования многоквартирных домов во всех районах области. Голосование проходило в региональном приложении Острова.65 с 8 по 15 ноября.

От каждого городского округа поступило от 2 до 5 заявок. Лидером по количеству конкурсантов стал Поронайский район. От муниципального образования были представлены 5 подъездов по улицам Восточной 54, 61, 67 и Октябрьской 10, 88А. По 4 объекта представили на конкурс Томаринский район и Южно-Сахалинск.

К примеру, подъезд № 3 дома 35А по улице Долинской областного центра украсил яркий рисунок синицы. Дополнили декор декоративные цветы на подоконниках.

В Ногликах в доме №12 по улице Физкультурной стены украсили рисунки дымковских игрушек. В Невельске, на Яна Фабрициуса, 67, поселились улыбчивые коты, а в подъезде дома №16 по улице Ленина в Долинске появился Чебурашка с апельсинами.

- Обычный подъезд, окрашенный в зеленый или серый цвет, – это скучно и обыденно. Поэтому, когда в островном регионе стали поддерживать инициативу украшать дома, мы с соседями подумали: почему бы и нет? Так, у нас завелся полюбившийся всем герой мультфильма Чебурашка. Заходишь в подъезд – на душе становится светло и радостно и взрослому, и ребенку, – поделилась жительница Долинска Ольга Назарова.

По итогам онлайн-голосования, были определены подъезды-победители, набравшие наибольшее количество голосов, по следующим адресам:

Анивский район, Таранай, ул. Новая, 4, подъезд 2;

Долинск, ул. Ленина, 16, подъезд 1;

Корсаков, ул. 2-й Микрорайон, 4, подъезд 4;

Курильск, ул. Сахалинская, 9, подъезд 1;

Макаровский район, Новое, ул. Центральная, 7А, подъезд 2;

Невельск, ул. Яна Фабрициуса, 67, подъезд 5;

Поронайск, ул. Октябрьская, 88А;

Северо-Курильск, ул. Пояркова, 14;

Томари, ул.Ломоносова, 6, подъезд 2;

Тымовский район, Красная Тымь, ул. Юбилейная, 8, подъезд 1;

Углегорск, ул. Приморская, 39Б;

Холмск, ул. Переселенческая, 23, подъезд 1;

Южно-Курильск, ул. Рыбников, 3, подъезд 2;

Южно-Сахалинск, ул. Долинская, 35А, подъезд 3;

Александровск-Сахалинский, ул. Тимирязева, 2, подъезд № 1;

Ноглики, ул. Физкультурная, 12, подъезд 1;

Оха, ул. Цапко, 28, подъезд 5;

Смирных, ул. Чехова 17, подъезд 2.

- Совсем скоро на островах выберут лучшие подъезды на региональном уровне. В декабре победителя всех ежемесячных муниципальных этапов будут конкурировать в четырех номинациях за звание самого уютного, самого зеленого, самого технологичного и самого креативного подъезда. На областном этапе конкурсантов будет оценивать экспертная комиссия по различным критериям, как техническим, так и эстетическим. В каждой определят трех победителей, – отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Александр Король.

Работа по косметическому ремонту подъездов управляющие компании активизировали благодаря субсидиям, с помощью которых можно возместить половину затрат. Это значимая часть губернаторской программы «Забота. Защита. Уважение».

В этом году коммунальным предприятиям было выделено 387 млн рублей из областного бюджета. По предложениям самих жильцов при поддержке управляющих компаний и партии «Единая Россия» проводится дальнейшее благоустройство: художественное оформление стен, установка цветов и предметов декора.

Напомним, Валерий Лимаренко поставил задачу – привести в порядок все нуждающиеся в ремонте подъезды на Сахалине и Курилах в течение двух лет. Большая часть объектов будет отремонтирована уже в этом году – это как минимум 4 тысячи подъездов. На сегодня в порядок привели уже 3 392 объекта. Работы ведутся в рамках партийного проекта «Единой России» «Наш двор. Наш подъезд».