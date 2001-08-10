В Южно-Сахалинске состоится встреча с представителями коренных малочисленных народов Севера
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятие пройдет 22 ноября в выставочном зале литературно‐художественного музея книги А. Чехова «Остров Сахалин» по адресу: пр. Мира, 104, первый этаж. Начало в 18.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На встрече будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Реализация подпрограммы 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» государственной программы Сахалинской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области», утвержденной постановлением правительства Сахалинской области 29.12.2014 №649. Спикер: Федулова Регина Валерьевна, начальник отдела по работе с коренными малочисленными народами Севера правительства Сахалинской области;
2. Видеопрезентация «Правовые аспекты организации общин коренных малочисленных народов». Спикер: Белокос Наталья Викторовна, начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации по Сахалинской области.
Кроме того, в рамках встречи уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Сахалинской области Алексей Лиманзо проведет прием граждан.
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