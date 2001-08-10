Ряд госпрограмм реализуют на Сахалине и Курилах в 2024-2026 годах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На ближайшую трехлетку в Сахалинской области утвердили 29 госпрограмм. Они охватывают все сферы и направлены на повышение качества жизни населения, а также на создание благоприятных условий для бизнеса. Приоритетными направлениями в работе правительства на этот период станут развитие инвестиционного потенциала региона, поддержка предпринимательства, образования, здравоохранения и другие важные для общества сферы.
Распределение бюджета
Более половины расходов бюджета Сахалина и Курил в 2024 году направят на социальные государственные программы. На соцподдержку выделят 26,1 млрд рублей, на создание доступной среды — 186,4 млн, на образование — 32,5 млрд, на медицину — 31 млрд, на спорт — 4,8 млрд, на культуру — 3,7 млрд рублей.
Общие расходы региона на ближайший год превысят 217 млрд рублей.
По словам депутата облдумы Владимира Разумейко, по госпрограмме сфера медицины получила допсредства в размере более 955 млн рублей. Деньги потратят за закупку оборудования и выплаты врачам. 73,6 млн пойдут на создание Центра ядерной медицины в областном центре.
Владимир Розумейко отметил, что сначала бюджет на этот год составлял 130 млрд, однако после поправок его подняли до 200 млрд.
Планируется увеличить расходы на защиту населения от ЧС. Вдвое увеличатся расходы на обеспечение качественным жильем. Они превысят 14,4 млрд рублей
На услуги ЖКХ потратят 15,7 млрд рублей, а на формирование комфортной городской среды — 2,8 млрд рублей.
На развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства выделено 26,3 млрд рублей.
На четыре миллиарда увеличат расходы на сельское хозяйство. Около миллиарда направят в сельские территории. Лесному и охотничьему хозяйству выделят 1,5 млрд рублей.
Госпрограмма по социально-экономическому развитию Курильских островов направят более 2,6 млрд рублей. Также предусмотрено существенное финансирование госпрограмм по развитию рыбохозяйственного комплекса, сфер торговли, туризма и многих других.
Развитие экономики
Более двух миллиардов рублей выделят на госпрограмму «Экономическое развитие Сахалинской области» в 2024 году. А в 2025-2026 годах ещё по 1,5 млрд. Продолжат в регионе повышать инвестиционную привлекательность. На эти цели предусмотрено 1,1 млрд рублей. Ещё 116 млн потратят на реализацию национальных проектов по поддержке МСП, повышение производительности труда и содействие занятости.
По информации минэкономразвития, в 2024 году госпрограмма позволит увеличить количество занятых в малом и среднем предпринимательстве до 99,6 тыс. чел. А индекс физического объема инвестиций в основной капитал достигнет 101.4%. Объем внешнеторгового оборота области составит 12,2 млрд долларов США.
Министр экономразвития региона Алексей Успенский добавил, что за пять лет удалось возместить затраты 2,2 тыс. субъектам малого и среднего предпринимательства. Это привело к созданию ещё 2,3 тыс. рабочих мест.
Развитие сельских территорий
В селах островного региона проживают 87 тыс. чел. Это 18% населения области. Поэтому правительство региона потратит на развитие этих территорий около 28 млрд рублей до конца 2025 года. На эти средства будут строить и ремонтировать дороги, возводить соцобъекты, благоустраивать местность. Ещё 900 млн пойдет на возведение жилья.
В рамках госпрограммы планируется реализация 150 объектов инфраструктуры и расселение более 500 сельских жителей в новые дома.
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