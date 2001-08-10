Дальневосточные стартапы могут получить гранты на облачные сервисы до 10 млн рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Цифровая экосистема, объявляет о том, что облачный провайдер CloudMTS запустил грантовую программу в поддержку российских стартапов. Дальневосточные молодые компании для развития своих цифровых проектов смогут получить доступ к виртуальной инфраструктуре провайдера и передовым облачным сервисам - на сумму до 10 миллионов рублей.
Перспективным стартапам станут доступны такие услуги облачного провайдера CloudMTS как: виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места и ряд других сервисов. Помимо кастомизированных под задачи заказчика решений компании получат возможность консультироваться с архитекторами CloudMTS по вопросам организации бизнес-процессов в виртуальной инфраструктуре, сокращения времени от начала разработки идеи до её конечной реализации с помощью облачных сервисов, снижения затрат на ИТ-инфраструктуру и многих других.
Претендовать на получение гранта смогут стартапы, зарегистрированные в течение последних 10 лет (юридические лица или ИП). Среди обязательных условий программы - участник должен быть резидентом инкубаторов, акселераторов, университетов, инновационных центров, экономических зон или других объектов инновационной экосистемы страны. На поддержку смогут рассчитывать новые клиенты CloudMTS, обладающие зарегистрированной интеллектуальной собственностью или подавшие заявку на ее регистрацию в случае, если речь идет о гранте до 1 миллиона рублей. Полные условия акции - на сайте CloudMTS. Проверять компании на соответствие критериям будет партнер программы - центр инноваций и инвестиций МТС - MTS StartUP Hub.
Провайдер CloudMTS - входит в группу МТС - предоставляет более 45 облачных услуг. Среди них: виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места, сервисы для обеспечения информационной безопасности, бизнес приложения и сетевые сервисы. Клиентами провайдера являются более 4000 компаний и ИП. Физическая инфраструктура CloudMTS включает 15 собственных дата-центров. Все они соединены магистральной сетью МТС протяженностью 280 тыс. км (ВОЛС).
MTS StartUp Hub - центр инноваций и инвестиций МТС. Основные направления MTS StartUp Hub - венчурные инвестиции и коммерческое сотрудничество. Корпоративный венчурный фонд МТС существует три года и инвестирует в стартапы стадий round A+/B, которые имеют стратегическую ценность для экосистемы МТС. Среди ключевых параметров при выборе проектов - перспективы быстрого роста и синергия с новыми бизнес-направлениями компании. География инвестиций фонда - стартапы из России и стран СНГ. Сумма инвестиций составляет от 0,5 до 5 млн долларов США.
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