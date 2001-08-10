На Камчатке продают императорскую монету за 18 миллионов рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Камчатским коллекционерам предлагают купить "царскую" монету за 18 миллионов рублей. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений, сообщает ТК "41 Регион".
Главная уникальность серебряной монеты в том, что она была выпущена в 1845 году на Петербургском дворе. На ней изображен глава Российской империи Николай I.
"1845 года, гладкий гурт, состояние нормальное", - описывает свой товар продавец.
К слову, "царские" монеты этого года выпуска, действительно, считаются довольно редкими среди коллекционеров. Однако, чем именно обусловлена столь высокая цена, указанная в объявлении, загадка. В среднем на тематических сайтах нумизматы продают аналогичные монеты за сумму около 140 тысяч рублей.
Напомним, ранее другую уникальную монету продавали на Камчатке за 1,5 миллиона рублей. Речь идет о браке монетного двора номиналом в 1 рубль.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 06:15 Сегодня Преимущества и особенности газосиликатных блоков
- 06:22 Сегодня КНР и РФ начали активную совместную работу в области цифровой трансформации электроэнергетики
- 06:17 Сегодня Volkswagen Tayron: новый уровень комфорта и производительности
09:26 Сегодня Тымовские пожарные ликвидировали пожар в селе Ясное
17:19 10 Ноября В Сахалинской области отремонтируют 41 двор в рамках проекта "1000 дворов"
09:46 10 Ноября Бывшего главврача Холмской ЦРБ будут судить за то, что купил для нужд больницы разваливающееся здание
- 16:02 10 Ноября Валерий Лимаренко встретится с жителями Долинского района
17:31 10 Ноября В районные больницы на Сахалине поступили новые машины скорой помощи
19:02 26 Октября Взять на особый контроль строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Макарове поручил Валерий Лимаренко
09:18 19 Октября Сахалинская область стала победителем всероссийского конкурса "Дом культуры. Новый формат"
- 17:05 26 Октября Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
17:49 3 Ноября В Южно-Сахалинске состоялась региональная выставка "Сахалинское качество-2023"
Выбор редакции
- 10:28 Сегодня 16 ноября в Южно-Сахалинске будет вестись ямочный ремонт улиц на пяти улицах
- 10:48 Вчера Зеленые насаждения Южно-Сахалинска готовят к зиме
- 14:35 14 Ноября Историк Николай Вишневский встретится с сахалинцами
- 10:41 14 Ноября Сахалинская гимнастка стала призёром "Надежд России"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?