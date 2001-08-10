Тихоокеанское
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17:09, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке продают императорскую монету за 18 миллионов рублей

На Камчатке продают императорскую монету за 18 миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатским коллекционерам предлагают купить "царскую" монету за 18 миллионов рублей. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений, сообщает ТК "41 Регион".

Главная уникальность серебряной монеты в том, что она была выпущена в 1845 году на Петербургском дворе. На ней изображен глава Российской империи Николай I.

"1845 года, гладкий гурт, состояние нормальное", - описывает свой товар продавец.

К слову, "царские" монеты этого года выпуска, действительно, считаются довольно редкими среди коллекционеров. Однако, чем именно обусловлена столь высокая цена, указанная в объявлении, загадка. В среднем на тематических сайтах нумизматы продают аналогичные монеты за сумму около 140 тысяч рублей.

Напомним, ранее другую уникальную монету продавали на Камчатке за 1,5 миллиона рублей. Речь идет о браке монетного двора номиналом в 1 рубль.

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