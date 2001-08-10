Тихоокеанское
информационное агентство
16 Ноября 2023
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Сильный дождь 18 ноября ожидается в Южно-Сахалинске
16:13, | Новости общества Сахалина и Курил

Сильный дождь 18 ноября ожидается в Южно-Сахалинске

Сильный дождь 18 ноября ожидается в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", в предстоящую субботу на территории городского округа ожидается сильный дождь (15-29 мм).

Напомним, при возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.

 

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