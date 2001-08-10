Сотрудники аэровокзала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках просветительской программы работники главной воздушной гавани региона провели занятие в школе №7 Южно-Сахалинска. Для учеников 4 класса они подготовили интерактивный урок об авиации, рассказали ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск".

Вместо сложных терминов и перегруженных данными таблиц ребят ждали познавательные видеоролики о самолётах и разных профессиях отрасли. На примере аэровокзального комплекса областного центра дети изучили этапы работы с пассажирами и самолетами от посадки воздушного судна до погрузки на него людей вместе с их багажом.

В новом терминале рейсы принимают и отпускают несколько служб: транспортной (авиационной) безопасности, организации пассажирских перевозок и наземного обслуживания. С момента открытия комплекса ежедневно они готовят к полёту около 20 воздушных судов. Столько же обслуживают на посадке.

Слаженную работу подразделений обеспечивает производственно-диспетчерская служба. Именно они запускают процессы в аэровокзале: дают команды приступить к регистрации пассажиров или открыть выходы на посадку. От служб специалисты собирают данные в режиме реального времени. Возможно это благодаря отечественному программному обеспечению, к которому подключены все системы аэровокзала.

Во время занятия школьники сами убедились, насколько важно работать сообща. Ребята попробовали заполнить посадочные талоны для пассажиров и подготовить к вылету импровизированного рейса багаж.

"Авиация - это отрасль, которая стремительно развивается. То, что было актуально вчера, сегодня уже может не использоваться в работе. В нашем терминале мы внедряем обновления последовательно, совершенствуем процессы, чтобы обслуживать пассажиров качественнее и оперативнее. Для нас большая гордость - делиться тем, чего мы уже достигли с подрастающим поколением", - подчеркнул начальник производства АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Данила Коновалов.

Встречи со школьниками аэровокзал "Южно-Сахалинск" проводит каждую неделю. По четвергам сотрудники терминала приходят к старшеклассникам на профориентационные занятия. По запросу от образовательного учреждения в самом комплексе также организуют общие и узкие тематические экскурсии.