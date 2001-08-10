Тихоокеанское
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14:50, | Новости общества Сахалина и Курил

Департамент архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска проведет горячую телефонную линию

Департамент архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска проведет горячую телефонную линию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В департаменте архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска 23 ноября пройдет горячая телефонная линия, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Консультацию специалистов можно получить по вопросу предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке».

Звонки от горожан будут приниматься с 11.00 до 13.00 по телефону: 300-675 (доб. 5).

Сотрудники департамента расскажут о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, порядке и сроке их подачи.

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