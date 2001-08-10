Государственная архивная служба Сахалинской области отметила 85-летие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Событие собрало представителей разных поколений архивистов, а также гостей и коллег из других городов и регионов, рассказали ТИА "Острова" в архиве.

Открыл мероприятие сенатор Российской Федерации – представитель в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от Сахалинской областной Думы восьмого созыва Андрей Алексеевич Хапочкин. Он тепло поздравил архивистов с юбилейной датой и поблагодарил за важный труд.

Также архивистов пришли поздравить заместитель министра культуры и архивного дела Светлана Анатольевна Аленькова и депутат Сахалинской областной Думы, председатель постоянного комитета Сахалинской областной Думы по социальной политике Александр Анатольевич Болотников.

Искренние слова поздравления прозвучали и от министра культуры и архивного дела Нонны Владимировны Лаврик. К сожалению, она не смогла присутствовать лично, но записала видеообращение.

В рамках торжественной части был показан видеоролик о работе Государственного исторического архива Сахалинской области и представлены лучшие сотрудники, которые получили благодарности и награды за свою работу. Также были отмечены ветераны архивной службы, чей многолетний труд внес значительный вклад в развитие архивного дела.