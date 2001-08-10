На Сахалине будут судить директора предприятия за невыплату зарплаты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместителем прокурора города Южно-Сахалинска утверждено обвинительное заключение в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре.

Расследованием установлено, что обвиняемый, являясь единственным учредителем общества и выполняя управленческие функции, состоя в должности генерального директора, в период с 16.01.2023 по 30.06.2023, имея реальную финансовую возможность, не выплатил заработную плату на общую сумму свыше 2 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южно-Сахалинский городской суд.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.