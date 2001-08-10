В СахГУ проходят курсы по защите персональных данных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский государственный университет совместно с правительством Сахалинской области и региональным министерством цифрового и технологического развития начал обучение специалистов по направлению «Защита персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», рассказали ТИА "Острова" в университете.

- Обучение реализуется в рамках программы академического лидерства «Приоритет–2030». Университетом проводится обучение специалистов организаций области, занятых обработкой персональных данных, их созданием, хранением, уничтожением, передачей третьим лицам, – рассказала руководитель Центра дистанционного обучения и куратор образовательной программы Светлана Чехонина.

Преподавание ведут высококвалифицированные специалисты министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области и Центра региональной цифровой трансформации.

Обучение рассчитано на одну неделю очных занятий, по его окончании слушатели получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца. В процессе занятий используются презентации, цифровые образовательные ресурсы. Обучающимся предоставлен индивидуальный доступ к ресурсам электронной библиотечной системы «Юрайт», учебным и контрольно-измерительным материалам.

- Для получения практических навыков также используются технические средства: анализаторы спектра, устройства для проведения специальных акустических и вибрационных измерений в помещениях. В частности, слушатели ознакомились со средством контроля и анализа защищённости помещений от утечки речевой информации «Шёпот». На практических занятиях им показали, как делается оценка защищённости, и какие потом меры впоследствии применяются для информационной защиты помещения, – рассказывает преподаватель курсов, ведущий аналитик Министерства Евгений Платонов.

Как подчёркивают организаторы, в настоящее время в стране повышенное внимание уделяется вопросам защиты информации и защиты персональных данных. Поэтому для каждого сотрудника, кто этим занимается, с определённой периодичностью должно проходить повышение квалификации.

- У нас очень большое количество муниципальных государственных услуг предоставляется сейчас в цифровой форме, и мы передаём свои персональные данные, порой не задумываясь, кому и зачем. Обучение по программе позволит специалистам грамотно обращаться с нашими данными. Надеемся, что эта программа будет востребована, как в Сахалинской области, так и в целом в Дальневосточном регионе, – подводит итог С. Чехонина.

До конца 2023 года планируется обучение основам работы с персональными данными более 50 специалистов.