Еще больше жителей Сахалинской области смогут рассчитывать на улучшение жилищных условий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко поручил профильным ведомствам пересмотреть критерии для признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий. Также глава региона поручил кратно сократить сроки внесения изменений в документы, касающиеся жилищной программы. Системные решения приняты в ходе встречи с волонтерами сахалинской ипотеки.

– У нас есть пример, где женщина проживает с взрослым ребенком-инвалидом. Семья ютится в квартире площадью 30 метров, но их не признают нуждающимися, поскольку именно в Южно-Сахалинске для этого требуется, чтобы на человека было менее 14 квадратных метров, – рассказала волонтер Софья Пышкина.

А волонтер Наталья Безрученкова привела пример, когда женщина не может оформить ипотеку из-за того, что затянулись сроки внесения изменений в документы по жилищной программе после смены фамилии.

– Безусловно, закон надо соблюдать. Но если он не позволяет признать нуждающейся в улучшении жилищных условий семью с ребенком-инвалидом, необходимо пересмотреть нормы, как минимум, для определенных категорий граждан. Ведь ключевое в этой истории – люди и их нужды. Проработкой возможности изменения нормы займется министерство соцзащиты и мэрия областного центра. Кроме того, администрации Южно-Сахалинска срочно необходимо решить вопрос с ускорением процедур оформления документов в управлении жилищной политики, и не в конкретном случае, а системно, – отметил Валерий Лимаренко.

С начала действия программы «Сахалинская ипотека» жилищные условия улучшили 197 семей. Заявлений от желающих воспользоваться выгодными условиями уже 1150. Новая программа реализуется силами «Сахалинского ипотечного агентства». На базе учреждения волонтеры прошли обучение и получили аккредитацию. Кроме того, ипотечное агентство запустило электронный сервис, который позволяет оставить заявку на улучшение жилищных условий и отразить предпочтения к желаемой квартире или индивидуальному дому. Эту информацию волонтеры берут за основу при разработке плана поддержки островитян. С каждым потенциальным участником программы работают индивидуально.

– Есть еще такой пример, супруги работают в крупной энергокомпании Сахалина. Собственного жилья нет, а желание взять ипотеку есть. Но не хватает средств на первоначальный взнос, – рассказал волонтер Евгений Лаврентьев.

На прошлой встрече с волонтерами глава региона отметил, что, если требуется, он готов лично хлопотать перед работодателем и перед застройщиком за каждого участника программы. В ходе совещания Валерий Лимаренко по телефону переговорил с руководителем компании, который подтвердил готовность рассмотреть возможность выделить семье субсидию от предприятия, которая поможет сформировать первоначальный взнос.

Напомним, сегодня в островном регионе действует широкий спектр мер поддержки, доступный при покупке жилья через «Сахалинское ипотечное агентство». Так, единовременную денежную выплату до 5 миллионов рублей для первоначального взноса или погашения кредита предоставляют инвалидам 1 и 2 групп, ветеранам боевых действий и членам семей погибших ветеранов боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, участникам трудового фронта. Примерно на эту же сумму могут рассчитывать семьи, усыновившие ребенка-инвалида из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также помощь предусмотрена для семей с детьми, молодых семей и работников IT. Об этих возможностях людям также рассказывают волонтеры проекта.

«Сахалинское ипотечное агентство» помогло улучшить жилищные условия тысячам сахалинцев и курильчан, подбирая подходящие варианты, льготные ипотечные кредиты, различные меры поддержки, сопровождая сделку во взаимодействии с органами власти, застройщиками, банками и органами опеки.

Обратиться в «Сахалинское ипотечное агентство» можно по телефону: 8 - (4242) 31-25-31. Адрес учреждения: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 21, 2 этаж.