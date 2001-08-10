2300 южносахалинцев прошли курс военно-спортивной подготовки проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей Южно-Сахалинска приглашают пройти курс военно-спортивной подготовки проекта "Будь готов!". Обучение проводится бесплатно. В течение 5 дней учащиеся получают знания в тактической медицине, ГО и ЧС, навыки огневой и инженерной подготовки. В настоящее время курс прошли уже 2300 горожан, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, проект стартовал в июле этого года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. В Южно-Сахалинске он проходит на базе регионального ДОСААФ.

В программе предусмотрен значительный блок практических занятий. Участники проекта могут потренироваться в стрельбе в электронном тире, ознакомиться с устройством различных видов оружия и боевых припасов, получить базовые навыки самопомощи.

Как отмечают организаторы, большой интерес среди горожан вызывают занятия по тактической медицине, в рамках данного блока обучающиеся получают навыки остановки кровотечений, использования медицинских турникетов, повязок и других способов оказания экстренной помощи

Принять участие в проекте "Будь готов!" могут все желающие. Занятия бесплатные. Обучение проходит в будние дни. Записаться на курс можно, обратившись в администрацию города в рабочее время по телефону: 300-809 (доб. 10).