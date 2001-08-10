В новом зимнем сезоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В предстоящем зимнем горнолыжном сезоне сахалинцы и гости островного региона смогут посещать спортивно-туристический комплекс в Южно-Сахалинске по той же стоимости, что и в прошлом году, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

С каждым годом поток гостей на "Горный воздух" увеличивается. В предыдущем сезоне спортивно-туристический комплекс посетили более 260 тысяч любителей активного образа жизни - почти на 20 тысяч человек больше, чем годом ранее.

В новом сезоне продолжат действовать льготные тарифы для инвалидов 1 группы, многодетных семей от 5 и более детей и участников программы "Сахалинское долголетие" - для них при предъявлении подтверждающих документов проход будет бесплатный. Также воспользоваться канатной дорогой бесплатно могут дети, ростом ниже 125 см. Для инвалидов 2, 3 групп и семей с тремя-четырьмя детьми действует скидка.

- Стоимость тарифов не повышается и остается на уровне прошлого года. Также сохраняется система скидок на безлимитные тарифы - 10% при оплате "Картой сахалинца", - рассказал директор комплекса Александр Марченко. - "Горный воздух" сохраняет одни из самых низких цен на подъемы среди всех горнолыжных курортов России. Наша цель - сделать горнолыжный спорт и сноуборд максимально доступными и приятными для всех любителей зимних приключений.