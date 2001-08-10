16 ноября в Южно-Сахалинске будет вестись ямочный ремонт улиц на пяти улицах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжаются работы по текущему содержанию улично-дорожной сети. На очистке от наледи и мусора с проезжей части, тротуаров и автобусных остановок ночью было задействовано 34 единицы техники, днем работы продолжат 93 спецмащины и 116 человек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В течение дня запланирован ямочный ремонт на ул. Горького, ул. Железнодорожной, ул. Курильской, ул. Невельской, ул. Амурской.

Подрядной организацией ведутся работы по установке дополнительного оборудования на светофорных объектах на следующих перекрестках: пр. Мира - ул. Пограничная, ул. Ленина - ул. Поповича. В течение дня возможны кратковременные отключения данных светофоров и частичные ограничения движения транспорта по полосам.

Общественный транспорт в Южно-Сахалинске работает в штатном режиме. Утром 16 ноября на городские маршруты вышел 201 автобус, в течение дня количество транспорта возрастает. Движение в режиме онлайн можно отслеживать на сайте Go2bus. Диспетчерская служба единого оператора: 55-65-15. Для звонков с мобильных телефонов действует короткий номер: *6515. Диспетчерская служба работает с 06.00 до 23.00.

Напомним о дорожных работах и капитально ремонтируемых участках. Обращаем внимание, в связи с погодными условиями их график может быть скорректирован.

На ул. Железнодорожной от пересечения с пер. Медицинским до ул. Фархутдинова завершены работы по устройству инженерных сетей в рамках строительства Южного канализационного коллектора. Движение транспорта осуществляется без ограничений.

Продолжаются работы по регулировке высотного положения люков на участке ул. Пуркаева в границах от пр. Мира до автомагазина «Гиперавто» (ул. Пуркаева, 102). Возможно ограничение движения транспорта по полосам.

На ул. Куропатко в районе пересечения с пр. Мира продолжаются работы по прокладке инженерных сетей. В вечернее время с 20.00 до 7.00 утра закрыт сквозной проезд по ул. Куропатко. Работы продлятся ориентировочно до конца ноября.

Частично ограничено движение на путепроводе по ул. Транзитной, проезд осуществляется по одной полосе. Работы ведутся на южной части участка дороги. Ограничения продлятся до конца ноября.

В связи со строительством детской поликлиники закрытым для движения остается участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной на участке между домами №27 и №29, до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34 - он движется по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Также закрыт для движения внутриквартальный проезд (технологический проезд) в районе домов № 29 и №29а по ул. Карьерной. Заезд к жилым домам возможен в нижней части улицы - с ул. Карьерной, в верхней - с ул. Украинской. По информации заказчика - Корпорации развития Сахалинской области - работы на ул. Карьерной продлятся ориентировочно до 28 ноября.