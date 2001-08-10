Тихоокеанское
информационное агентство
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09:26, | Новости общества Сахалина и Курил

Тымовские пожарные ликвидировали пожар в селе Ясное

Тымовские пожарные ликвидировали пожар в селе Ясное

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 ноября в 00.27 в диспетчерскую Тымовского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Ясное, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 00.30. К этому моменту открытым пламенем горела пристройка и чердачное помещение трехквартирного деревянного дома. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Пожар локализовали в 00.46, а в 02.15 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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