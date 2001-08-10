Сахалинцы на 19% нарастили объем сбережений в ВТБ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За январь-сентябрь вклады и накопительные счета ВТБ в Сахалинской области увеличились на 19%, до 31,1 млрд рублей. Из них 25,6 млрд составили вклады и накопительные счета частных клиентов, остальная часть портфеля пришлась на инвестпродукты. Приток средств населения происходит на фоне увеличения доходности классических сберегательных инструментов: в ближайшее время произойдет резкий подъем спроса на них, считают в ВТБ.
Структура портфеля привлеченных средств частных клиентов снова стала трансформироваться. Вклады и накопительные счета по-прежнему составляют его большую часть – по итогам девяти месяцев более 80%. Вместе с тем стал возвращаться интерес частных клиентов к инвестированию: клиенты ВТБ приобретают золото, акции и облигации российских компаний, а также гособлигации. По итогам третьего квартала объем инвестиционных инструментов у подразделения банка на Сахалине крае достиг 5,5 млрд рублей (+18% с начала года).
«На фоне роста ставок по вкладам, который произошел вслед за повышением ключевой ставки ЦБ, сахалинцы используют возможность получить от своих средств дополнительный доход. Сегодня наиболее доходными являются средне- и долгосрочные депозиты: их все чаще выбирают наши клиенты, стремясь зафиксировать доходность на длительную перспективу. В последнем квартале мы ожидаем значительный рост спроса на классические сберегательные инструменты», – прокомментировала единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Сахалинской области Ольга Шашкина.
ВТБ прогнозирует, что до конца года средства на рублевых счетах россиян, за исключением эскроу счетов, прирастут на 2,2 трлн рублей. Эта сумма сопоставима с половиной привлеченных средств населения с начала года. К концу года портфель классических сбережений вкладчиков российских банков достигнет 43,3 трлн рублей.
По оценкам банка, курс регулятора на ужесточение денежно-кредитной политики будет неизменным еще от полугода до года. На этом фоне сформируется так называемый «рынок вкладчика», когда сберегательное поведение является наиболее рациональным.
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